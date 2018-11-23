Karatay, Erdoğan’a katılıyor: Ben de ‘Çözelim’ diyorum

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın beslenme konusunda medyada görüş açıklayan uzmanlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi için Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’na verdiği talimat için “Ben de ‘Çözelim‘ diyorum” dedi.

Erdoğan kurul toplantısında yaptığı açıklamada “Biri çıkıyor ‘Ekmek yiyin’ diyor, biri de ‘Yemeyin’ diyor. Biri ‘Yağı su gibi için’ diyor diğeri başka bir şey. Biri ‘Bal ye’ diyor, biri ‘Yeme zararlı’ diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın” demişti.

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Yargıtay’ın kuruluşunun 150’inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Şeker en tatlı zehirdir’ konulu konferansa katılan Karatay gazetecilerin sorusu üzerine konuyla ilgili şöyle konuştu: “Ben de ‘Çözelim’ diyorum. Tabii çözüm çok önemli. Bir devlet politikası olması lazım. Ama çözüm de yavaş yavaş başlamış durumda. Biliyorsunuz okullarda gazlı içecekler artık satılmıyor. Okullara paketli gıda girmeyecek. Çocuklara paketli gıda verilmeyecek. Gençlerimiz hastalanmayacak. En önemli çözüm de gebelere şeker yüklemesi yapılmayacak.”