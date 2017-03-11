‘Kararsızlar yüzde 10’un üzerinde’ diyen Yıldırım: Birkaç haftaya karar verirler

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumu öncesi kararsızların oranının yüzde 10’un üzerinde olduğunu söyledi.

Hürriyet’in haberine göre KKTC’den dönüşte gazetecilere konuşan Yıldırım, ABD, Rusya ve Türkiye genelkurmay başkanlarının Antalya’daki görüşmesinde Suriye’de ‘herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teknik çalışmalar yapıldığını’ söyledi.

Yıldırım, ABD’ye “(IŞİD’le) mücadeleyi YPG ile PYD ile Demokratik Suriye Güçleri ile değil Türkiye’nin arkasında olduğu Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) beraber yapın” teklifinde bulunduklarını, ABD’nin vereceği kararı beklediklerini aktardı.

‘Avrupa pusulayı şaşırdı’

Avrupa’da Türk bakanlara uygulanan referandum yasağına değinen Yıldırım, Avusturya’nın ‘zaten pusulayı şaşırmış bir vaziyette’ olduğunu kaydetti. Yıldırım, “Bazı Avrupa ülkelerinde ne yazık ki bu halk oylaması kampanya döneminde akla, izana uymayan birtakım uygulamalara şahit oluyoruz” diye konuştu.

Danimarka’ya gidecek

Yıldırım, 20 Mart’ta Danimarka’ya gideceğini, burada hem referandum toplantısı yapacağını hem de resmi temaslarda bulunacağını anlattı, Danimarka’nın olumsuz bir tavrı olmadığını aktardı.

Yıldırım, daha önce Almanya’da salon toplantısı yapmış, bir engellemeyle karşılaşmamıştı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Almanya’ya gitme düşüncesi olduğunu ifade ederek “Cumhurbaşkanımızın düşüncesi var ama henüz netleşmiş değil program. Uygun bir formatta program ayarlanabilirse pekala düşünebilir” dedi.

‘Kararsızlar yüzde 10’un üzerinde’

Yıldırım, referandumla ilgili şunları söyledi: “Kararsızların şu anda ne seviyede olduğunu doğrusu bilmiyorum ama hâlâ yüzde 10’un üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani kararsızların önümüzdeki birkaç hafta içinde, yeterli süre var, karar verecek noktaya geleceklerini tahmin ediyorum. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu da bana cevap vermiş; ‘Belediye seçimiyle bunun aynı olduğunu söylüyor’ diyor Başbakan. ‘Gelsin de ona anlatayım’ diyor. Eğer cumhurbaşkanı-başbakan sistemi gibi anlatacaksa vay halimize.”