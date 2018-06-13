Kararsız seçmene 22 soruluk anket: Kime oy versem?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığını yanlış bulduğunu belirterek, “Neymiş, hükümlü değil tutukluymuş. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesi lazım” dedi.