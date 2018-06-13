Kararsız seçmene 22 soruluk anket: Kime oy versem?

Cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatleri üzerinden hangi adaya daha yakın olduğunuzu gösteren ‘kimeoyversem.com’ 22 soruyla seçmenin oy tercihine farklı bir bakış sunuyor.
7 Haziran 2015 yılındaki genel seçimler öncesinde yayına geçen site, kullanıcılardan, adayların vaatleri üzerinden tercihlerini belirtmelerini istiyor.
Sorulara verilen cevaplar anonim olarak alınırken, testin sonunda kullanıcıdan öğrenim durumu, yaş aralığı ve yaşadığı şehri doldurması isteniyor.
‘kimeoyversem.com’, bireylerden alınan geri dönüşlere göre yüzde 92’yi bulan doğruluk oranının yakalandığını belirtti.
22 soruluk teste buradan ulaşabilirsiniz.