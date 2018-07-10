Kararnameler çıktı: Yeni sistemde neler değişti?

Türkiye’nin resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesinin ardından yayınlanan üç cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni sisteme dair yeni uygulamalar getirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamelere göre bugünden itibaren albaylıktan tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

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Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak ancak bu tarih cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak da belirlenebilecek.

Kuvvet komutanlarının görev süreleri iki yıl olarak korunurken, bu süre birer yıllık aralıklarla yaş haddine kadar uzatılabilecek. Kuvvet komutanlarının görevde kalış sürelerinin tespitinde atandıkları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak.

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Genelkurmay başkanı ise orgeneral ve oramiraller arasından atanacak. Genelkurmay başkanının görev süresi dört yıl olacak. Görevdeki kalış süresinin tespitinde ise atandığı yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak.

Dokuz kurul

İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, bakanlığın teklifi üzerine cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Merkez Bankası başkanı cumhurbaşkanı tarafından dört yıllığına atancak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı dokuz ayrı politika kurulu oluşturulacak. Kurullar şöyle: Yerel Yönetim Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Gıda Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Hukuk Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Ekonomi Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerinde dönüşüne kadar koltuğuna yardımcısı Fuat Oktay vekalet ececek.