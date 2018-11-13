Kararname çıktı: 10 bin bekçi daha alınıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin bekçi kadrosu daha oluşturuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum” dediğini aktararak, bunu talimat kabul edip çalışmalara başladıklarını açıklamıştı. Bu kapsamda 2017’de 7 bin bekçi alınmıştı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 10 bin bekçi kadrosu daha tahsis edildi.

AA’nın haberine göre ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. Sözkonusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.