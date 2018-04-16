Karar’ın iddiası: Almanya, Öksüz için tutuklama kararı çıkardı

Karar gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün görüldüğü yerde yakalanıp tutuklanacağı öne sürüldü.

Adil Öksüz’ün, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçtığı öne sürülmüştü. Bazı görgü tanıkları, Öksüz’ü Almanya’da gördüklerini belirtmişti. İddialar, hükümet tarafından Almanya’ya sorulmuş, Öksüz’ün derhal yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesi istenmişti.

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Karar’dan Büşra Sarıkaya’nın haberine göre, ‘Cemaat’in hava kuvvetleri imamı’ olduğu ve darbe girişiminde kilit rol oynadığı iddia edilen Öksüz’la ilgili Almanya’da ceza soruşturması başlatıldı.

Gazeteye konuşan Almanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin yakalama ve iade talebi sonrası ocak ayında hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz’le ilgili dosyanın ‘cezai soruşturma’ kapsamında olduğunu söyledi. Alman yetkililer Öksüz’ün görüldüğü yerde yakalanacağını ve tutuklanacağını da aktardı.

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Yetkililer, Öksüz hakkında bu süreçte hangi işlemlerin yapıldığı konusundaysa gizlilik gerekçesiyle bilgi veremeyeceklerini belirtti.

Bir yetkili, Türkiye’nin resmi olarak Adil Öksüz’ün iadesini talep etmesi sonrası önce arama kararı, ardından da yakalama kararı çıkarıldığını belirterek süreçle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin, diplomatik kanallarla Almanya’dan Öksüz’ün iadesini talep etmesinden sonra dosya Yabancılar Daire Başkanlığı’na iletildi. Yabancılar Daire Başkanlığı’nda iade talebi kontrol edildikten sonra Öksüz’ün hangi eyalette bulunduğuna bakıldı. Bulunduğu iddia edilen eyalet belirlendikten sonra, Türkiye tarafından gerçekleşen iade talebi yetkili eyalet mahkemesine oradan da Almanya Genel Kamu Savcılığı’na iletildi.”