‘Karargah rahatsız’a ‘içeriden’ eleştiri: Gizli bir kaynağa dayanmak temel yanlıştı

Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici, hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberin gizli kaynaklara dayandırılarak ‘rahatsızlık’ ibaresiyle yazılmasının yanlış olduğunu savundu.

Bugünkü yazısında kimliğini açıklamayan kaynakların haberde kullanılmaması gerektiğini ve bunun yerinde bir kural olduğunu kaydeden Bildirici, eski bir yazısını hatırlatarak, “Bu noktadan hareketle, o dönemde ‘askeri kaynaklara göre’ diyerek yazılan haberlerin yanlışlığına dikkat çekmiştim. Bir kişi ya da kurumun rahatsızlığı, duygusu, düşüncesi veya demecinin kaynağın kimliği açıklanmadan yazılamayacağını vurgulamıştım” dedi.

‘Hürriyet, ‘askeri kaynaklar’ yazmanın ceremesini çekiyor’

Aynı sorunun ‘Karargah rahatsız‘ başlıklı haberde de yaşandığını belirten Bildirici, “Hürriyet’in, ilk sayfada ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’, iç sayfada ise ‘Karargâh rahatsız’ başlığıyla yayınladığı haber de ‘askeri kaynaklara’ dayanıyordu. Gizli bir kaynağa dayanarak ‘görüş, eleştiri, rahatsızlık yazmak’ bu haberin temel yanlışıydı” diye yazdı.

Hürriyet’in bu haberle kaynağın gizlenmesini isteyerek sorumluluk üstlenmeyen Genelkurmay’ın sözcülüğünü yaptığını dile getiren Bildirici, şöyle devam etti: “Şimdi de Hürriyet, Genelkurmay’ın görüşünü ‘askeri kaynaklar’ diye yazmanın ceremesini çekiyor.”

‘Editoryal hata’ yerinde bir saptamaydı’

Hürriyet’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada kullandığı ‘editoryal hata’ ibaresine dikkat çeken Bildirici, bu ifadenin yerinde olduğunu belirterek “Karargâh rahatsız’ başlığının Hürriyet’in açıklamasında ‘editoryal hata’ olarak nitelendirilmesi yerinde bir saptamaydı. Ama keşke gazetenin konuyla ilgili ilk açıklamasında bu hata kabul edilseydi” dedi.

‘Haberi zorlama varsayımlara tabi tutmak büyük haksızlık’

Bildirici, haberin gündeme gelmesinin ardından Hürriyet’e yönelik eleştirilerin de haksız olduğunu söyledi: “Gazetecilik kaygısıyla yapılan bir davranışı yanlış bulabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Görüldüğü gibi ben de eleştiriyorum haberi ve iç sayfadaki başlığı. Ama nihayetinde sırf gazetecilik kaygısıyla yapılmış bir haberi ‘Orduyu siyasete çekme çabası’, ‘Evetleri artırmak için iktidarla işbirliği’, ‘Askerden hükümete muhtıra girişimi’ gibi zorlama varsayımlara tabi tutmak, buradan komplo teorileri üretmek büyük haksızlık.”

Ne olmuştu?

Hürriyet geçen cumartesi günü askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ gibi eleştirilere ‘karargah kaynakları’nın ne yanıt verdiğini aktarmıştı. Manşetten ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla duyurulan haber, iç sayfada ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Sosyal medyada iktidara yakın gazetecilerden yükselen eleştirilerin ardından hükümet de Hürriyet’i hedef almış, Başbakan Binali Yıldırım, gazeteyi ‘ayar vermeye çalışmak’la suçlamıştı.

Şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haberi, ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyip, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” demişti. TSK da Hürriyet’e iletilen yanıtlarda genelkurmayda ‘rahatsızlık’ olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığını açıklayıp söz konusu haberle ordunun yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

İlk gün haberinin arkasında duran, kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamaları ‘linç kampanyası’na yorup ‘iftira ve pespayelik’ diye niteleyen Hürriyet, Erdoğan ve TSK’nın çıkışları üzerine ‘editoryal bir hata’ yapıldığını savunup ‘üzgün’ olduğunu bildirmişti.

Son olarak gazetenin genel yayın yönetmeni Sedat Ergin görevden alınmış, yerine Fikret Bila getirilmişti.