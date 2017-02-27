‘Karargah rahatsız’ tartışmasında söz Hande Fırat’ta: Haberlerin içeriği okunmuyor

İktidarla Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ haberini yazan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, eleştirilerin haber okunmadan yapıldığını belirterek, “Biz sorduk onlar da yanıtladılar. Haber bundan ibarettir” dedi.

Gazetede önceki gün Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuyayönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de, sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara ‘iftira ve pespayelik’ diye yanıt vermişti.

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet’in haberine şu sözlerle yüklenmişti: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

‘Haberlerin içeriğini okumuyoruz’

Devam eden tartışmaya son katkı, Fırat’tan geldi. CNN Türk’teki canlı yayında konuşan Fırat, “Haberlerin içeriğini A’dan z’ye okumuyoruz maalesef” diyerek, eleştirilerin haberin içeriği bilinmeden yöneltildiğini savundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın TSK’nın siyasetin içine çekilmemesi gerektiği açıklamasının da haberin içeriğiyle uyuştuğunu söyleyen Fırat, “Çeşitli tartışmalar çıktı haberi okumadan başlatılan tartışmalar. Biz Hürriyet olarak kurumsal açıklamayı yaptık. Milli savunma bakanının da yanıtı eleştirilere yönelik. Haberin de ayrıntısı okunmadığı bunlar söylendi. Biz sorduk onlar da yanıtladılar. Haber bundan ibarettir” dedi.

Fırat, ‘demokrasinin yanında oldukları’nın da altını çizdi: “Dün olduğu gibi demokrasiye nasıl sahip çıktıysak, sonuna kadar demokrasiye sahip çukacağız.”