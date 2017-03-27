‘Karardan sonra kongre’ demişti: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım’ın beraatinin onanmasını istedi 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘la suçlandığı davada verilen beraat kararının onanmasını istedi. Dosya bu taleple Yargıtay 5. Dairesi’ne gönderildi.

‘Gereğini yapacağız’ demişti

Yıldırım, son olarak Fenerbahçe dergisine yazdığı yazıda, Yargıtay kararı sonra kongreye gidileceğini yinelemişti: “Çıkacak Yargıtay kararı sonrasına ilişkin olarak ise genel kurul üyelerimize vermiş olduğumuz sözümüzün gereği, kulübümüzün menfaatlerine en uygun şekilde ve kulüp tüzüğündeki düzenleme çerçevesinde tarafımızca yerine getirilecektir.”

Ne olmuştu?

Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar 2011 yılında başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012 tarihinde sonuçlanan dava sonucunda hapis cezası aldı, bu cezalar da Yargıtay tarafından onaylandı.

Ancak savcı Abdullah Mirza Coşkun, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istedi. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un, talebini 23 Haziran 2015’te kabul etti.

Mahkeme kabul gerekçesi olarak 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan ‘yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa’ maddesi değişikliğini göstermişti.

Bu kararla hakkında altı yıl, üç ay hapis cezası kararı verilen Yıldırım ve diğer sanıkların kesinleşmiş cezaları da bozulmuş oldu.

13 Ocak 2015 tarihindeki duruşmada bu altı sanık ve Yargıtay tarafından cezası bozulup yeniden yargılananan sanıkların dosyaları birleştirilmiş ve 37 sanığın yeniden yargılanmasına başlanmıştı.