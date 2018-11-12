Karar gazetesi isyan etti: Reklam vermek isteyenler engelleniyor

Karar gazetesi, yalnızca Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) ilan alabildiğini bildirip reklam vermek isteyen şirketlerin engellendiğini savundu.

Gazete bugünkü sayısının ilk sayfasında ‘Kamuoyuna ve okurlarımıza zaruri bir açıklama’ başlıklı bir açıklamaya yer verdi.

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Gazetenin 7 Mart 2016’da yayınlanmaya başladığı, ilk günden bu yana da baskı ve ambargolarla karşılaştığı ifade edilen açıklamada, buna son verileceği beklentisiyle baskıların okurla paylaşılmadığı dile getirildi.

“Aralıksız bir reklam ambargosuyla karşı karşıyayız” denen açıklamada yalnızca kamu kuruluşlarının değil diğer şirketlerin de Karar’a reklam vermesinin engellendiği öne sürüldü.

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Açıklamada, gazetenin tasarruf uygulayıp ‘son derecek ağır ekonomik şartlar’da yayın hayatına devam ettiği aktarılarak reklamın verilmesinin engellenmesinin Türk Ticaret Kanunu ve rekabeti düzenleyen kanunlara aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Gazetede yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle: