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Yaramazlara biraz batar!

Karar değişti: Kılıçdaroğlu ve İnce ortak miting yapmaktan vazgeçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ortak miting miting düzenlemeyecekleri açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Daha önce 10 büyükşehirde ortak miting kararı alan Kılıçdaroğlu ve İnce, bu sayıyı daha sonra sekize, en son dört ortak mitinge düşürmüştü

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Cumhuriyet’in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun İnce’yle yaptığı görüşmenin ardından, ‘ortak mitinglerin’ tarafsız cumhurbaşkanı adayı propagandasına zarar verme olasılığı gözetilerek iptal edildi. Seçim sonuna kadar Kılıçdaroğlu ve İnce ayrı propaganda yürütecek.

Daha önce 10 büyükşehirde ortak miting kararı alan Kılıçdaroğlu ve İnce, bu sayıyı daha sonra sekize, en son dört ortak mitinge düşürmüştü.

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Kılıçdaroğlu, İnce’yle  ortak mitinglerin iptal edileceğinin sinyalini geçtiğimiz günlerde katıldığı NTV yayınında vermişti: “Doğrusunu isterseniz birlikte bir miting yapmak ne kadar doğrudur onu da düşünmek gerekiyor. Şunun için söylüyorum, şimdi Sayın İnce dedi ki ben CHP rozetini çıkarıyorum emanet olarak size veriyorum dedi. Ben de ona Türk bayrağı rozetini çıkardım yakasına taktım. Dolayısıyla o partilerden bağımsız olarak yani herkesin Cumhurbaşkanı olacağı için öyle bir çerçeve çizmesi lazım. Dolayısıyla bir siyasal partinin üyelerinin sadece oy verdiği bir Cumhurbaşkanı kimliğinden öte her siyasal partiden sağduyulu insanların yeniden değişimi ve dönüşümü sağlayacak bir lider olarak Muharrem Bey’e oy vermelerini istiyorum. Tabi önümüzdeki günlerde bunlar görüşülecek. Belki çok sık olmasa bile belki bir iki yerde olabilir. Ama benim şahsi düşüncem böyle. Daha bunu Muharrem Bey’le konuşmadım.”

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