Karar Danışay’ın: MEB ile Ensar arasındaki protokol yasaya aykırı bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı ile adı Karaman’daki yurtta çocuk istismarıyla hatırlanan Ensar Vakfı arasında imzalanan protokolün yürütmesi durduruldu.

Cumhuriyet’ten Işık Kansu’nun haberine göre bakanlığa bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve vakıf, vakfın okullarda eğitim, seminer ve sosyal etkinlik düzenlenmesine ilişkin protokol imzalamıştı.

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Öğrenci velisi Esra Deniz Ağar Şudaşdemir, protokolün anayasaya ve Milli Eğitim Temel Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’da iptal davası açmıştı.

‘Görev devri olmaz’

Danıştay 8’inci Dairesi, protokolün bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna vardı.

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Danıştay’ın kararında ‘anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu’ belirtildi.

Kararda özetle şöyle dendi: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda salt akademik anlamda eğitim verilmesini aşan bir biçimde kişinin birey olarak gelişiminin sağlanmasına yönelik eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesine ilişkin yetkinin, hukuk devleti ilkesi uyarınca anayasaya, üst hukuk normlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir.”

Bakanlık, vakıfla şimdiye kadar çok sayıda anlaşma imzaladı.