Karar bozulmadı: İstiklal Caddesi’nde üzerine 250 kiloluk cam düşen öğrenciye 2 milyon 231 bin lira tazminat

İstiklal Caddesi’nde üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan ve ailesine 2 milyon 231 bin 704 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

22 Ocak 2009’da İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencisi Ece Turhan arkadaşlarıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yürürken üzerine Beyoğlu Fitaş Sineması’nın bulunduğu AFM İşhanı’nın 5’inci katından 250 kiloluk bir cam kütlesi düşmüştü.

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Aylarca hayatta kalma mücadelesi veren genç kadının gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluşmuş, Ece Turhan ve ailesi sorumlular hakkında dava açmıştı. Mahkeme, Turhan ve ailesine 2 milyon 231 bin 704 lira tazminat ödenmesine karar vermişti. İtiraz üzerine kararı İstanbul İstinaf Mahkemesi usül eksikleri olduğu gerekçesiyle bozmuştu.

Tazminat kararının usulen bozulmasının ardından görülen davada mahkeme aynı kararı verdi.

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Ece Turhan’a 910 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar veren karar veren mahkeme, Turhan’ın babası İhsan Turhan, annesi Dilek Turhan ve teyzesi İpek Doğan için 111 bin lira maddi ve manevi tazminata hükmetti.