Karar Belçika’dan: Firardaki Fehriye Erdal’a 15 yıl hapis ve 10 yıl hak mahrumiyeti cezası

Belçika’da bir mahkeme, Sabancı suikastının firari zanlılarından Fehriye Erdal’a Türkiye’de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ve 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

Karar, Brugge Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi.

Firardaki Erdal’ın nerede olduğu bilinmiyor.

Fehriye Erdal kimdir?

1977 doğumlu Erdal, DHKP-C’nin 1996 yılında Sabancı Center’da gerçekleştirdiği cinayetlerde rol oynamakla suçlanıyor. Saldırıda holdingin yönetim kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa genel müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe öldürülmüştü. Erdal o dönem plazada temizlik işçisi olarak çalışıyordu ve suikastçılar İsmail Akkol ve Mustafa Duyar’ın yönetim katına ulaşmasını sağlamıştı.

Cinayetten sonra Yunanistan üzerinden Belçika’ya kaçan Erdal, 1993 yılında siyasi sığınma talebinde bulunmuş, ancak talebi reddedilmişti. 1999’da sahte pasaportla yakalanan Erdal’ın Türkiye’ye iade talebi reddedilmiş, Erdal göz hapsine alınmış, ancak 2006’da kayıplara karışmıştı.

Erdal’ın Belçika’da işlediği suçlardan dolayı hakkında iki yıllık, para cezasına çevrilmiş bir hapis cezası bulunuyor.

Suikast faillerinden Mustafa Duyar yakalandıktan sonra 15 Şubat 1999’da Afyon Cezaevi’nde öldürülmüş, İsmail Akkol ise geçtiğimiz şubat ayında Aydın’ın Söke ilçesinde yakalanmıştı.