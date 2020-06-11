Karantinayı ihlal edip partiye giderek virüs kapan Belçikalı prense 10 bin 400 avro ceza

Staj için gittiği İspanya’da, kuralları ihlal edip partiye katılan ve corona virüsü kapan Belçika Kralı Phillippe’in yeğeni, tahtın 10’uncu varisi Prens Joachim’e 10 bin 400 avro (80 bin 419 lira) ceza kesildi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

24 Mayıs’ta, İspanya’ya giden 28 yaşındaki kraliyet mensubu, iki gün sonra Córdoba kentinde düzenlenen bir partiye katılmıştı. 15 kişiden fazla katılımın olduğu etkinliklerin yasaklandığı kentte düzenlenen partide 27 kişi vardı. Virüs kaptığı ortaya çıktıktan sonra pişman olduğunu ifade ederek özür dilemiş, “Bedelini ödemeye hazırım” demişti.

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Prensin, İspanya’ya gittikten sonra uygulaması gereken 14 günlük karantina kuralını ihlal ettiği için ceza kesildiği açıklandı.

Covid-19 nedeniyle 27 bin 136 kişinin hayatını kaybettiği İspanya, geçen ay kısıtlamaları kademeli olarak esnetmeye başlamış, 15 Mayıs sonrasında ülkeye giden yabancılar için 14 günlük karantinayı zorunlu hale gelmişti.