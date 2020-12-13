Karantinayı ihlal edenlerin bahaneleri: ‘Kuş uçurmaya gittim’ diyen de var fatura yatırmak için çıktığını söyleyen de

Isparta’da, Covid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olanları takip eden izolasyon denetim ekipleri, karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler duyuyor. Kimi, “Kuş uçurmaya gittim” diyor kimi de fatura yatırmaya gittiğini söylüyor.

Fotoğraf: DHA

Isparta Valiliği İzolasyon Denetim Ekibi Koordinatörü Dr. Hüseyin Baysan, sağlık ekiplerince karantinaya alınan kişilerin kontrollerini yaptıklarını söyledi.

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Karantinadakilerin evinde olup olmadıklarını kontrol ettiklerini aktaran Dr. Baysan, “Isparta merkez olarak görev alanımız 44 mahalle, 20 köy ve iki kasabadan oluşmaktadır. 71 ekibimizde toplamda 430 kişi denetimlere katılmaktadır” dedi.

Karantinadakilerin izolasyondan kaçma nedenleri olarak çeşitli bahaneler ileri sürdüğünü anlatan Dr. Baysan şöyle devam etti: “En çok, ‘Benim testim negatif, ben çıkabilirim’ gibi temaslılarla karşılaşıyoruz. Ama böyle bir şeyin olmadığını, temaslıların 10 gün karantinada kalması gerektiğini anlatıyoruz. Eğer testi negatif çıkarsa karantinadan sekizinci gün çıkabilir. Pozitif vakaların her koşulda 10 gün evinde kalması gerekir.”

Dilencilik yaparken yakalanmışlar

Karantinayı ihlal edenlerin, “Ben faturamı yatırmaya gitmiştim”, “Bankaya para çekmeye gitmiştim”, “Pazara meyve almaya gitmiştim, bana vitamin olsun diye”, “Hepimiz karantinadayız. Ekmek almaya çıktım”, “Kuş uçurmaya gittim” gibi şeyler söylediklerini aktaran Baysan, pozitif bir ailenin dilencilik yaparken yakalandığını söyledi.

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En çok gelen soru: Cenazem var çıkabilir miyim?

Karantinada olan kişilerin zaman zaman kendilerini aradığını aktaran Dr. Baysan, “En çok gelen sorulardan biri, ‘Cenazem var, çıkabilir miyim.’ Kişinin karantinası varsa hiçbir şekilde cenazeye katılamayacağını söylüyoruz. Bu zor bir durum. Buna, ‘Hayır’ demek de çok zor. Herkesin kendi sorumluluğunu alıp, maske takarak, sosyal mesafesini koruyarak üzerine düşeni yapması gerekiyor. Herkes bir dakika düşünsün bunu. Bir yakınının vefat ettiğini ve katılamadığını düşünsün. Belediye ekipleri tarafından defnedildiğini düşünsün. Bu hastalığı ancak bu şekilde yenebiliriz.”