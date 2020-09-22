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Yaramazlara biraz batar!

Karantinayı ihlal eden kişiye üç ay 10 gün hapis cezası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa üç ay 10 gün hapis cezası verildi.

AA’nın haberine göre ilçede yaşayan ve Covid-19 testi pozitif çıkan S.B. (27), evinde karantinaya alındı.

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Sağlık ekiplerince karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen hasta hakkında dava açıldı.

İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin sanığa verdiği hapis cezası ertelendi.

İnegöl başsavcısı Zekeriya Alper, 11 Eylül’de, karantina kurallarına uymadıkları belirlenen dört kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurmuştu.

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