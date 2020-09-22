Karantinayı ihlal eden kişiye üç ay 10 gün hapis cezası

Kayseri’de, geçen dönemki eğitim-öğretim yılında salgın nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için özel okula para yatıran Hamza Y., 9 bin lirasının iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, velinin talebini kısmen kabul ederek, okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.