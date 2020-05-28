Karantinaya Ege sularında ‘yakalanan’ akademisyen ülkesine döndü: Cennette 120 gün geçirdim

18 Şubat’ta Fransa’dan denize açılan ve Covid-19 nedeniyle sınırlar kapanınca yelkenli teknesiyle Göcek açıklarında ‘mahsur kalan‘ Viyana Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sebastian Kummer 120 günlük ‘cennette karantina‘sı sona erdi.

Fotoğraf: Sebastian Kummer

Hürriyet’ten Ece Çelik’in haberine göre, Almanya başkonsolosluğu yetkilileri Türkiye ile irtibata geçti. Kummer Türkiye açıklarında, Hırvatistan’a giden bir tekneye bindirildi. Dışişleri Bakanlığı Kummer’in ülkeye kabul edilmesi için gerekli diplomatik işlemleri yaptı. 120 günün ardından ilk kez Hırvatistan’da karaya çıkan Kummer daha sonra karayoluyla Viyana’a gitti.

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Dört aylık tekne karantinası sırasında kendisine yardımcı olan Türk denizci dostlarına ve yerel halka büyük minnet duyduğunu söyleyen Kummer şunları anlattı: “Cennetin içinde 120 gün geçirdim. Malzemem bittiğinde bana gıda ve ihtiyaçlarımı getiren balıkçıları ve Türk insanının sıcaklığını hiç unutmayacağım. Beni çok sıcak karşıladılar ve kendimi güvende hissettim. Bana ufak botlarla su, yiyecek getirdiler.”

Hırvatistan’da corona testi uygulanan Kummer sağlığının ve psikolojisinin gayet iyi olduğunu belirtti.