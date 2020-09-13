Karantinasının bitmesine dört saat kala evinden çıkan kişi yurda yerleştirildi

Sivas’ta 14 günlük karantina süresinin bitmesine yaklaşık dört saat kala sokağa çıkan kişi, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurda yerleştirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Covid-19 tedavisi nedeniyle Yeni Mahalle’deki evinde karantinada kalan 53 yaşındaki H.A. akşam sokağa çıktı.

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Komşularının ihbarı üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri, H.A’yı karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ambulansla KYK yurduna gönderdi.

H.A ekiplere, doktorunu aradığını ve onun bilgisi dahilinde dışarı çıktığını söylerken, Sivas’ta karantina kurallarını ihlal eden beş kişi daha yurda yerleştirildi.

Sivas valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Covid-19 pozitif olduğu halde karantina kurallarını ihlal edenler, 3 bin 150 lira cezai işlem ile adli soruşturma başlatılarak KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Unutmayalım dünyaya sadece bir kişiden yayıldı. Kendimiz ve toplum sağlığı için lütfen daha hassas olalım.”