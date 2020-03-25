Karantinadan kaçtı jandarma yakaladı

Türkiye’de, karantinadan kaçanlara bir yenisi eklendi. Iğdır’da yurt dışından gelen yakınlarıyla karantinaya alınmak istenen M. A., (25) hastaneden kaçtı. Gün boyu aranan M. A., jandarma tarafından yakalandı.
Oba köyüne yurt dışından giden, adı açıklanmayan bir kişi, corona virüsüne karşı tedbir almak amacıyla 14 günlük karantinaya alındı.
Virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine bu kişinin yanında kaldığı aile de 22 Mart’ta hastaneye götürülerek karantinaya alındı. Ancak ailenin oğlu M.A., aynı gün hastaneden kaçtı. Görevlilerin peşinden koşmalarına rağmen yakalayamadığı genç gece yarısı evine gitti ve yakalandı.
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürülen M.A., sağlıklı olduğunu belirterek, gözetimde tutulmak istemediğini söyledi, ancak gözetime alındı.