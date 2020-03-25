Karantinadan kaçtı jandarma yakaladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ABD’ye 500 bin corona tarama kiti satılıp Çin’den kit alınması konusuna açıklık getirdi: “ABD’ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru. Ama bizim Çin’den aldığımız kitlerle o kitler aynı şey değil.”