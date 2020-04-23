Karantinadan kaçıp bara gittiler

Kenya’nın başkenti Nairobi’de dün karantinadan kaçan 50 kişi arasında yer alan iki kişi, salgınla mücadelede alınan önlemler kapsamında kapalı olması gereken bir bara gitti ve orada polis tarafından yakalandı.

Kaçış anları basına ve sosyal medyaya yansımıştı. Fotoğraf: Twitter

Bir okulda tutulan onlarca kişinin duvardan atlayarak kaçtığına dair haberler yayınlanınca operasyon başlatan polis, barda bulduğu ikiliyi tutukladı.

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İkili, ifadelerinde, test yapılmadığı için kaçtığını söyledi.

Ülkede 400’ü aşkın kişi, yurt dışından geldiği veya akşam 19:00 ila sabah 05:00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadığı için karantinada.

Çoğu kişi, hijyenik olmayan ve kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulanamayan bir ortamda virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu savunuyor.

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320 vakanın bulunduğu ülkede 14 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.