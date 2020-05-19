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Yaramazlara biraz batar!

Karantinadan, bariyerden atlayarak kaçmaya çalışan ikiliyi polis yakaladı

Antalya’da, karantina bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan iki kişi polis tarafından yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklandı.

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Dün akşam saatlerinde Yeşildere Mahallesi’ni çevreleyen, Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan iki kişi koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler araçla takibi sürdürdü.

Yakalanan iki kişiye yere yatmalarını söylendi. Biri, “Terörist miyiz, torbacı mıyız” diyerek ayakkabılarını fırlattı.

Karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulanan iki kişi karantina bölgesine geri götürüldü.

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