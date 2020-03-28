Karantinadaki üç kişiye gözaltı kararı

Yurt dışından getirilip corona virüsü tedbirleri kapsamında Bolu’daki Hayreddin Tokadi Kız Yurdu’nda 14 günlüğüne karantinaya alınan üç kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yurtta kalan bir kişinin Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, kadın öğrencilerin eşyalarının karıştırıldığı, devlete küfredildiği görüldü. Bolu başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
Karantinadan sonra gözaltı
Savcılığın yazılı açıklamasında, videoda M.N.M isimli kişinin hakaretinin tespit edildiği, yanındakilerin ise M.K.K. ve M.Y. olduğunun belirlendiği dile getirildi.
Açıklamaya göre, şüpheliler hakkında ‘Türk milletini, devleti, TBMM’yi, hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Şüpheliler, karantinın bitmesinin ardından gözaltına alınacak.