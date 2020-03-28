Karantinadaki üç kişiye gözaltı kararı

İtalya’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 8 bin 165. Bu sayı salgının başladığı Çin ve Avrupa’da en çok etkilediği ikinci ülke İspanya’nın ölüm sayılarının toplamından daha fazla. Ülkede virüsten en çok etkilenen Bergoma’da sokaklarda duyulan tek ses aralıksız ambulans sirenleri.