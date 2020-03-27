Karantinadaki öğrenciye validen sürpriz doğum günü kutlaması

Samsun Valisi Osman Kaymak, yurt dışından gelince karantinaya alınan tıp öğrencisi Ceyda Nur’a, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Özel kıyafetli görevlinin götürdüğü pastadaki mumu söndüren Ceyda’yı görüntülü arayan Kaymak, mutlu yıllar diledi.

Fotoğraf: DHA

İtalya’dan dönen ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yerleşkesindeki Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinada tutulanlar arasında yer alan Nur, çok heyecanlandığını ifade ederek mumları üfledi ve teşekkür etti.

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Karantinadaki öğrencilere moral olsun diye yurdun bahçesinde canlı müzik yapan ekip de Nur için şarkılar söyledi.

Nur’u, cep telefonundan görüntülü olarak arayan vali şunları söyledi: “Doğum günün kutlu olsun, Allah sağlık versin. Bundan sonraki yaşamında sana mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Elimizden geldiği kadarıyla sizlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En kötü günün böyle olsun.”