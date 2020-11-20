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Yaramazlara biraz batar!

Karantinadaki belediye başkanı, babasının cenazesini sosyal medyan yapılan canlı yayınla izledi

Kayseri’de, Covid-19 testi pozitif çıkan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, babasının cenaze törenini sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında izledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Öztürk’ün, rahatsızlığı nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybeden babası Mahmut Öztürk için Yahyalı Cami Kebir’de cenaze töreni düzenlendi.

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Baba Öztürk’ün naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Evinde karantinada olan Esat Öztürk, cenaze törenini sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayından izledi.

Öztürk, sosyal medya hesabından dünkü paylaşımında, “Yahyalı’da görev yapan filyasyon ekibini dün, evvelki gün ziyaret etmiştik. Çok geçmedi onlar da sağ olsun bize iadeyi ziyarete geldiler. Ama onların gelişi tabi ki farklı idi, testimiz pozitif çıkmış. Allah’a hamdolsun sağlığım iyi, tüm dostlarımıza dua ediyorum ve dua bekliyorum.”

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