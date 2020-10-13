Karantinada olması gerekirken Zonguldak’tan Karabük’e araba almaya gitmiş

Zonguldak’ta yaşayan, evde karantinada olması gerekirken araba almak için Karabük’e giden kişi yakalanarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre karantinayı ihlal eden Çetin Çolak, polisin Karabük-Ankara karayolunda yaptığı denetime takıldı.

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İçinde beş kişinin bulunduğu otomobili durduran polis, Çolak’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Covid-19 pozitif çıkan iş arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiğini belirledi.

Yasal işlem yapılıp idari para cezası uygulanan Çolak, yurda yerleştirildikten sonra araçtaki diğer dört kişi ise evlerinde izolasyona alındı.

Çolak, karantina kararının kendisine iletildiğini ancak bu süreyi evde geçirmesi gerektiğini bilmediğini, Karabük’e de araba almaya geldiğini söyledi.