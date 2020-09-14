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Yaramazlara biraz batar!

Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı; para cezası kesilip yurda yerleştirildi

Bolu’da karantina kuralını ihlal ederek otomobiliyle gezerken polis uygulamasında yakalanan kişi yurtta karantinaya alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Anadolu Otoyolu’nun batı gişeleri çıkışında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce’den Bolu’ya giden otomobili durdurdu.

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Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda otomobil sürücüsü E.D.’nin, Bolu’daki fabrikada çalışan ve Covid-19 testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK’nın ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapılan ve 3 bin lira ceza kesilen E.D., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu’nda karantinaya alındı.

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