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Yaramazlara biraz batar!

Karantinada olması gerekirken markete giden temaslı: İdare ediverin

Isparta’da temaslı olduğu için karantinaya alınan bir vatandaş, filyasyon ekiplerinin denetiminde evde bulunamadı. Ekiplerin cep telefonuyla ulaştığı vatandaş, “Markete gittim. İdare ediverin” diye cevap verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, filyasyon denetim ekipleriyle mahallede karantinada olanları kontrole çıktı. Denetimde, temaslı olduğu için 17 Kasım’da 14 günlük karantinaya alınan ve evinde kendini izole etmesi gereken 34 yaşındaki adı açıklanmayan kişinin evde olmadığı belirlendi.

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Markete gidecek kimseninin olmadığını öne süren vatandaşın kalan karantina sürecini tamamlaması için hakkında işlem başlattı.

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