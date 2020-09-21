Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan kişi hakkında dava açıldı: Bir yıla kadar hapsi isteniyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A., Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos’ta karantinaya alındı.
T.A.’nın, 5 Eylül’de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi.
Araştırmalarında, T.A.’nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da T.A.hakkında bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.