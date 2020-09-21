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Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan kişi hakkında dava açıldı: Bir yıla kadar hapsi isteniyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A., Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos’ta karantinaya alındı.

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T.A.’nın, 5 Eylül’de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi.

Araştırmalarında, T.A.’nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da T.A.hakkında bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

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