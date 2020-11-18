Karantinada olması gereken otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı

Aksaray’da, karantinada olması gereken corona virüsü temaslısı otobüs sürücüsü Ahmet Kaçıran (50), direksiyon başında polise yakalandı. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Kaçıran, 112 ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere evine götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Toplu taşıma araçlarında denetim yapan polis ekipleri, saat 21:30 sıralarında Ankara’dan Aksaray’a giden Kaçıran yönetimindeki yolcu otobüsünü durdurdu.

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Kaçıran ve iki yolcu HES kodu üzerinden kontrol edildi. Karantinada olması gerektiği belirlenen Kaçıran, sağlık görevlilerine şunları söyledi: “Bana, bugün saat 17:00’de seyir halindeyken iki gün önce taşıdığım bir yolcunun durumunun pozitif çıktığı ile ilgili bir mesaj geldi. Daha sonra beni arayıp evime gitmemi söylediler. Ben de Ankara’dan otobüs ile Aksaray’a geliyordum.”

Otobüsteki iki yolcu başka bir araçla otogara götürüldü.