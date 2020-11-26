Karantinada olması gereken otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki ‘corona’ denetimlerinde, temaslı olduğu için evde karantinada olması gerektiği tespit edilen İstanbul Otobüs AŞ’ye bağlı otobüs şoförüne 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Fotoğraf: AA

Trafik polisleri, Dolmabahçe’de, otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi, şoförlere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı, araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da inceledi.

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Ayazağa-Kabataş hattında sefer yapan 34 GY 2148 plakalı İstanbul Otobüs AŞ’ye bağlı otobüsü durduran ekipler, şoför Eyüp K.’nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirledi.

Otobüsteki iki yolcuyu indiren ve başka otobüse bindiren ekipler şoföre ceza yazdı.

Eyüp K., işlemlerin ardından karantinada kalması için evine götürüldü.

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Otobüs, dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.