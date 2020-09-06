Karantinada olması gereken kişi bayide bahis oynarken yakalandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken bir kişinin bahis oynarken yakalandı.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre, mahalle denetim ekiplerince evlerinde karantina altında bulunanların izolasyon kurallarına uyup uymadığının denetlendiği sırada gözetim altında bulunan Y.T.’nin evinde olmadığı belirlendi.

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Yakınlarının ekiplere Y.T.’nin ekmek almaya gittiğini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.T.’nin bir markette alışveriş yaptıktan sonra bahis oynadığını belirledi. Polis ekipleri, Y.T.’yi bahis bayisinde yakaladı.

Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan olayla ilgili şunları söyledi: “Arkadaşlarımız hemen yerini tespit edip işlem yaptı. Bu durum çok üzücü. İnsanlarımız kendi sağlıklarının yanı sıra başkalarının da sağlıklarını tehlikeye atıyor. Herkes kendi üzerine düşen görevi yapmayıp sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmezse bu sıkıntılı süreci zor atlatırız. Bu vatandaşımız hakkında adli işlem başlatıldı ve 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.”