Karantinada olması gereken iki kişi, otobüsle şehirlerarası yolculuk yaparken yakalandı

Bolu’da, karantina kuralını ihlal edip otobüsle seyahat eden ve jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında yakalanan iki kişi yurda yerleştirildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre il jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

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Yolculara HES kontrolü yapılan iki otobüste K.G. ve F.Ö.’nün karantinada olmaları gerektiği tespit edildi.

K.G. ve F.Ö. gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu’na götürdü.

Bulundukları alan jandarma ekipleri tarafından izole edildi.

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Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK’nin ilgili maddesi uyarınca ikisine de para cezası uygulandı.