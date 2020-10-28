Karantinada olması gereken halk otobüsü şoförü işbaşında yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki denetimlerde, temaslı olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
AA’nın haberine göre Taksim Tarlabaşı Bulvarı’nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik Covid-19 denetimi yapıldı.
Otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da kontrol etti.
Topkapı-Taksim hattında sefer yapan 34 RR 5581 plakalı otobüsü durduran ekipler, şoför Ahmet K.’nın karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoföre 3 bin 150 lira ceza yazdı.
112 Acil Sağlık ekipleri, Ahmet K.’yı ambulansla evine götürdü.
Otobüs dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.
Uygulama kapsamında durdurulan Bahçeşehir-Taksim hattında sefer yapan ttobüsün şoförü Selahattin A.’nın ise hakkında Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Ekipler Selahattin A.’yı asayiş ekiplerine teslim etti.