Karantinada olması gereken esnaf çiğ köfte satarken yakalandı

Kırklareli’nde, Covid-19 tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı.

Fotoğraf: AA

İşyeri Balkan Caddesi’nde bulunan ve Covid-19 testi pozitif çıkan bir esnafın dükkanını açtığına dair ihbarı değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı. M.A.’nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiği tespit edildi.

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M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, “Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki. Ateşim çıkmadı ki.. dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim” dedi.

M.A.’ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.