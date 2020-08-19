Karantinada olması gereken aile düğüne, izolasyondaki kişi restorana gitmiş

Samsun’da Covid-19 tedbirleri kapsamında bulaş riskini önlemek için evde karantina altında tutulan bir ailenin düğüne gittiği, izolasyonda olması gereken bir kişinin restorana gidip yemek yediği belirlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Samsun Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ve 10 mobil denetim ekibinin çalışmaları sırasında karantinayı ve izolasyon kurallarını ihlal eden kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

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‘Bu umursamazlığı anlayamıyoruz’

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç denetimler sonucunda pozitif vakaların ve izolasyonda olması gereken kişilerin evlerinde olmadığını gördüklerini söylerek şöyle devam etti: “İzolasyonda olması gereken kişileri restoranda yemek yerken bulduk. Bir ilçemizde izolasyondaki bir ailenin, düğüne gittiğini öğrendiğimizde ise şoke olduk, bu derece umursamazlığı anlamakta ve açıklamakta zorlanıyoruz.”

Altı günde karantinadaki 662 haneye kontrol amaçlı ziyaret yapıldığını, bu hanelerde izolasyon koşullarına uymadığı tespit edilen 43 kişi hakkında yasal işlem başlattıklarını vurgulayan Oruç şu ifadeleri kullandı:

“İzolasyon kurallarına uyulması için herkesin kapısına bir polis görevlendirilmesi mümkün değil. İnsanlarımızın artık durumun vahametini kavrayarak sorumluluk alması gerekir, salgını ancak herkesin üstüne düşen sorumluluğu alması, kurallara önlemlere, uyumda gerekli dikkati ve özeni göstermesiyle durdurabiliriz. Virüsün yayılımını engellemenin tek yolu maske ve sosyal mesafeyle virüsü insanlardan uzak tutmaktır. Maalesef tüm uyarılara rağmen Samsun’da aile içi virüs yayılımının önüne geçemiyoruz. İnsanlarımız, ‘Virüs aile içinde yayılmaz, kendi ailemle akrabalarımla birlikteyken de mi önlem alacağım, tanıdıklardan bir şey olmaz’ yanılgısı içinde. Beraber piknik yapıyorlar, evlerinde yemekler tertip ediyorlar. Bu davranış son derece yanlış.”

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‘Düğüne gitmeyin’

Benzer bir yanılgının düğünler için de geçerli olduğuna dikkat çeken Oruç şu uyarılarda bulundu: “Düğünlerimizde her türlü kuralı yok sayarak eğleniyoruz. Virüs yayılımımızın büyük bir kısmı bu nedenle düğünler yüzünden oluyor. Lütfen düğünlere mümkünse gitmeyin, gitmek zorundaysanız, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek gidin ve kısa bir süre kaldıktan sonra ayrılın. Herkesle bu derece yakınken virüsten korunmamız ve vaka sayımızı azaltmamız mümkün değil. Bu umursamazlığa artık bir dur dememiz lazım. Dur demezsek yolun sonu yasakların geri gelmesi olacaktır.”