Karantinada insanların verdiği yemek ve gösterdiği ilgiyi özleyen yunuslar kıyıya ‘hediyeler’ getiriyor

Avustralya’da, karantina döneminde insan etkileşiminden mahrum kalan bir grup yunus kıyıya ‘hediyeler‘ getirmeye başladı.

Fotoğraf: Barnacles Cafe & Dolphin Feeding

Queensland eyaletindeki Tin Can koyunda bulunan Barnacles Cafe and Dolphin Feeding isimli mekanda müşteriler kıyıya gelen yunuslarla etkileşime geçebiliyor, onları besleyebiliyordu.

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‘Corona’ tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan kafenin sosyal medya hesabından burunlarında mercan, deniz süngeri gibi ‘hediyeler‘ taşıyan yunusların fotoğrafı paylaşılarak şu yorum yapıldı: “Yunuslar bize düzenli olarak hediyeler getirerek insan etkileşimini ve ilgisini ne kadar özlediklerini gösteriyor”.

‘Artık yunuslarla ilgili hiçbir şey beni şaşırtmıyor’

Yunus davranışları üzerine çalışan biyolog Barry McGovern yunusların kıyıya hediye getirmesinin asıl nedeninin ‘insan etkileşimine olan hasretleri‘ değil, insanların ilgisi ve ‘bedava yemek‘ özleminden kaynakladığını söyledi.

“Yunuslar ve davranış şekilleriyle ilgili hiçbir şey artık beni şaşırtmıyor” diyen McGovern şöyle devam etti: “Her şey yapabiliyorlar; alet kullanabiliyorlar, kültürleri var, kendi aralarında iletişime geçerken kullandıkları isim benzeri sesleri bile var”.