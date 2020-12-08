Karantina süresi, ‘uluslararası gelişmeler’e paralel olarak düşürülmüş

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarıyla ‘yakın temaslılar’ın karantina süresinin düşürülmesinin ‘uluslararası güncellemeler’e paralel olarak yapıldığını kaydetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlık, normalde 14 gün süren karantinayı 10 güne düşürmüştü. Eğer karantinadaki kişinin testi negatif çıkarsa, karantinanın sekizinci gününde iş başı yapabilmesine karar vermişti.

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Yazılı açıklama yayınlayan bakanlık, Amerikan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (ECDC) güncellemelerinin Türkiye tarafından takip edilerek, rehbere entregre edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre yedinci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulu’muzun tavsiyeleri ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresiyle ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır.”