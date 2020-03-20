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Yaramazlara biraz batar!

Karantina öncesi umreden dönen çift ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alındı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, umreden dönen, yüksek ateş ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan çift corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı. 

Fotoğraf: DHA (temsili)

10 gün önce umreden dönen karı-koca (geçen hafta sonu dönen ve karantina altına alınanlardan evvel ülkeye dönen grupta yer alıyorlar), yüksek ateş ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 112 Acil’i aradı. Adrese giden sağlık ekipleri, isimleri açıklanmayan çifti, Balıkesir merkezde bulunan bir hastaneye götürdü.

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Gözlem altına alınan çifte test yapıldı, sonuç bekleniyor.

Belediye hoparlörden şu açıklamayı yaptı: “Umreden gelen iki vatandaşımız tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmışlardır. Vatandaşlarımızda yüksek ateş mevcuttur. Test sonuçlarına göre Erdek halkı bilgilendirilecektir. Umreden gelen vatandaşlarımızın, Yalı Mahallesi’nde oturdukları apartman ve bağlı olduğu sokak, Erdek Belediyesi tarafından ilaçlanarak dezenfekte edilecektir.”

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