Karantina odasından yalnızca sekiz saniye çıkmasının cezası 28 bin lira oldu

Tayvan’da karantinada olduğu otel odasından sekiz saniyeliğine çıkan kişiye 100 bin Tayvan doları (28 bin lira) ceza verildi.

Fotoğaf: CNA

Filipinler’den Tayvan’a giden bir işçi Kaohsiung şehrindeki bir otel odasında zorunlu olarak karantinada bulunduğu sırada kapısını açarak kısa süreliğine koridora çıktı.

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Yalnızca sekiz saniye odanın dışına çıktığı anın güvenlik kamerası görüntüleri otel çalışanları tarafından şehrin sağlık departmanı yetkilileirine verildi.

Sağlık yetkileri Tayvan’ın karantina kurallarına göre kimsenin odasından çok kısa bir süreliğine de olsa çıkamayacağını, çıkarlarsa ceza verileceğini vurguladı.

Kaohsiung şehrinde toplam 3 bin oda kapasiteli 56 karantina oteli bulunuyor.

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23 milyon nüfuslu Tayvan salgının başından beri virüsle mücadelede örnek gösterilen ülkelerden biri.

Salgının patlak verdiği Çin’e yalnızca 130 kilometre uzaklıkta olmasına ve Çin dışında vaka bildirilen ilk iki ülkeden biri olmasına rağmen virüs yayılımını kontrol altına almayı başardı.

Bu başarısında ada ülkesi olmasının da payı olmasına karşın en büyük avantajı yetkililerin çok hızlı harekete geçmesi oldu.

31 Aralık 2019’dan itibaren Wuhan’dan gelen yolcuların izlenmeye başladığı ülkede marta gelindiğinde ise oturma vizesi olanlar dışında tüm yabancıların ülkeye girişi yasaklanmıştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 716, can kaybı ise yedi olarak bildirildi.