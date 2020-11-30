Karantina kuralını ihlal eden kişi ve oğlu yurda yerleştirildi

Afyonkarahisar’da, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamalarında karantina ihlali yaptığı belirlenen bir kişi ile oğlu, yurda yerleştirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Burmalı Mahallesi Bankalar Caddesi’ndeki bir banka şubesine giden D.T’nin (65), HES uygulaması kontrolünde Covid-19 testinin pozitif, oğlu M.T’nin (32) temaslı olduğu tespit edildi.

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İhbar üzerine bölgede devriye gezen polis ekipleri, adrese sevk edildi.

Polis 112’den ekip talebinde bulundu.

Özel araca bindirilen ikili Organize Sanayi Bölgesindeki KYK yurduna yerleştirildi.

Öte yandan 65 yaşındaki D.T.’ye sokağa çıkma yasağı ihlalinden de cezai işlem uyguladı.