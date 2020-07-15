Karantina kontrolü yapan Avustralya polisi uyarmak zorunda kaldı: Kapıyı çıplak açmayın

Avustralya’nın başkenti Canberra’da kapı kapı dolaşıp evlerinde kendilerini izolasyona alan vatandaşları kontrol eden emniyetin özel birimi, görev tanımının ‘ötesini‘ görmeye başladı.

Fotoğraflar: Unsplash (Temsili)

Kendini evde karantinaya alması gereken vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etmekle görevlendirilen polisler zaman zaman kapıyı çıplak ya da ‘minimal’ kıyafetle açan kişilerden şikayetçi.

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Birimde görevli başkomiser Jason Kennedy, karantinadaki vatandaşlara ‘sıcak karşılamaları’ için teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bazı vatandaşlara kontrol için kapıya gelen polise kapıyı açmadan önce üzerlerine bir şey giymesini hatırlatmamız gerekiyor. Hafta sonu birkaç sürpriz yaşadık.”