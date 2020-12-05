Karantina kararını duyunca mahalleden kaçtılar

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Adacık Mahallesi, artan vakalar nedeniyle dün saat 21:00’den itibaren karantinaya alındı. Ancak üç saat önce duyurulan kararı öğrenenler, apar topar mahalleden kaçtı.

Fotoğraf: DHA

Vaka ve temaslı sayısında artış yaşanan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca karantinaya alındı.

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Karar duyurulunca mahallelilerden bazıları mahalleyi terk etti. Karantinada kalmak istemeyenlerin, kentlerdeki evlerine indikleri ya da yakınlarının yanlarına yerleştikleri öğrenildi.

Jandarma ekipleri tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı.

Mahallenin muhtarı Selahattin Gedikli, “Karar duyulunca işi gücü olanlar mahalleyi terk etti. Böyle bir karmaşa yaşandı. Jandarma ekiplerimiz hemen giriş çıkışları kapattı” ifadelerini kullandı.