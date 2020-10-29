Karantina ihlaline bir yıla kadar hapis istemiyle dava

Kayseri’de, karantina kuralını ihlal eden Ç.Ö. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesindeki ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan iki aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: AA

26 Temmuz’da ‘corona’ testi pozitif çıkan bir kişiyle temas halinde olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alınan Ç.Ö., karantinanın sekizinci gününde kuralı ihlal ederek dışarıya çıktı.

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Otomobiliyle seyir halindeyken, polis kontrol noktasında durdurulan ve karantinada olması gerektiği tespit edilen Ç.Ö. hakkında tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, hakkında iddianame düzenlendi.

Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.