Karantina Adası’ndaki yapılar restore edilecek

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 155 yıl önce salgın hastalıklarla mücadele merkezine dönüştürülen, İzmir’in Urla ilçesine bağlı Karantina Adası’ndaki 16 yapının restorasyonu için ihale açtı.

Fotoğraf: DHA

ABD’deki Elisa ve Hırvatistan’nın Dubrovnik kentindekiyle beraber dünyada tescil edilmiş üç karantina adasından biri olan adadaki yapılar için açılacak ihalenin tarihi 16 Haziran.

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Corona virüsü salgınıyla karantina kavramı hayatın bir parçası haline gelince 323 bin metrekarelik alana sahip Karantina Adası da gündeme geldi ve 8 Mayıs’ta ihale açılmasına onay verildi.

Genel müdürlüğün duyurusuna göre, birinci derece arkeolojik sit alanı Urla Karantina Adası’ndaki Büyük Tahaffuzhane ve Küçük Tahaffuzhane binaları birinci grup kültür varlığı olarak tescilli, diğerleri ikinci grup kültür varlığı olarak tescilli olmak üzere 16 adet yapının aslına uygun olarak restorasyonu yapılacak.

Fransızlara inşa ettirilmiş

Restorasyon ihale dosyasında yer alan rölöve raporunda, Karantina Adası’ndaki istasyonla ilgili şu bilgiler yer alıyor:

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“Urla Karantina Adası Tahaffuzhane Binaları Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1865 yılında Fransızlara inşa ettirilmiştir. Tasarım ve uygulamada Fransız mimarlar etkin olmuş; sistemin kurulması için gerekli tüm teçhizatlar ve diğer hizmet mekânları ile dünyada örneği az görülen bir yapı topluluğu inşa edilmiştir…

Tahaffuzhane; sefer sırasında, yolcu ve çalışanların arasında bulaşıcı hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve hastaların iyileştirilmeleri için büyük limanlara yakın kıyılara kurulmuş sağlık kuruluşu olarak tanımlamaktadır. Stratejik öneme sahip Urla Karantina Adası; ticaret ve yolcu gemileri ile özellikle kuzey hac yolu için Anadolu, Rumeli, Bosna ve Rusya’ya gidip gelen hacılar için düşünülmüş bir konumdaydı…

Karantina Adası, ölümcül hastalıkların (kolera, veba, tifo, tifüs, çiçek, sarıhumma ve lekeli humma gibi) Osmanlı topraklarına girişini önleyerek, Anadolu insanının sağlığını korumada önemli bir görev üstlenmiştir. 1950 yılına kadar işlevini sürdürmüştür. 1955 yılında Karantina Hastanesi yapılmıştır… 1986-2014 yılları arasında Urla Devlet Hastanesi olarak hizmet vermiştir. “