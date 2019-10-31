Karanlık enerjinin sırrını çözmek için 35 milyon galaksi incelenecek

Bilim insanları, evrene dair en kapsamlı gözlem görevine başladı. Karanlık enerjinin bilinmeyen taraflarına ulaşmak için yapılacak gözlemde 35 milyon galaksi incelenecek.

Fotoğraf: Jeremy Thomas, Unsplash

ABD’nin Arizona eyaletinde farklı ülkelerden gelen araştırmacıların oluşturduğu bir ekibin yapacağı çalışma beş yıl sürecek. Gökyüzünü incelemek için dev bir teleskop kullanılacak. Mayall Teleskobu üzerine yerleştirilen Karanlık Enerji Spektroskopik (İzgeölçümsel) Enstrümanı (DESI) 20 dakikada 5 bin galaksiyi inceleyebiliyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türü olan karanlık enerjinin sırrını çözmeyi amaçlayan çalışmada, evrenin gittikçe daha hızlı genişlemesini açıklayacak yerçekimi teorilerine odaklanılacak.

Gözlem projesinde yer alan Britanya’daki University College London’dan Prof. Ofer Lahav, “Karanlık enerjinin doğası ve ne olduğu, fizik alanında bir devrime yol açabilir” dedi.