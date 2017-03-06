‘Karanlık buluşma’nın sırrı Takvim’de: Ajanlar Büyükada’da ‘Hayır’a destek toplantısı yapmış

Hükümete yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesi, aralarında ABD’li, Alman ve İngiliz ajanların da bulunduğu 17 ismin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için ‘Hayır’ kampanyası yürütmek üzere toplantı yaptığını öne sürdü.

Provokatif haberleriyle bilinen Mevlüt Yüksel imzası taşıyan haberde iki ABD’li, iki Alman ve bir İngiliz ajanının Büyükada’ya geldiği ve burada Türkiyeli sekiz akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yaptığı yazıldı.

‘Karanlık masada toplanan bu ekip…’

Toplantıda gündemin ‘Hayır’ kampanyasına verilecek destek olduğunu savunan gazete, haberde ‘gizem’ teması da yoğun biçimde kullanıldı: “Karanlık masada toplanan bu ekip, kanlı ‘Hayır’ planlarını uygulamak için her türlü plana destek vereceklerini belirtti. Casuslarla bir araya gelen Türkler’in ise ABD, Almanya ve İngiltere adına Türkiye’de faaliyet gösteren dernekler ile yardım kuruluşlarında görev alan isimler olduğu belirtildi.”