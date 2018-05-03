Karamollaoğlu’nun aklı Gül’de: Çatı aday olsa kazanabilirdi

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “Çatı aday olsa kazanabilirdi” dedi.

Gül’ün ‘çatı aday’ olmak istediği ancak bu isteği karşılık bulmayınca Saadet Partisi’nin adayı olmayı reddettiği ortaya çıkmıştı.

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Günler sonra Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu. Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imzayla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulunmuştu.

Fox Tv yayınına katılan Karamollaoğlu, Gül’ün kendisine “Çatı aday olursam, aday olurum” dediğini söyledi.

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Saadet Partisi lideri şöyle devam etti: “Abdullah Gül çatı aday olsa kazanabilirdi.”