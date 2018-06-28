Karamollaoğlu’ndan mesaj: Değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlık görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine, “En ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim” dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu yüzde 0.9, partisi ise yüzde 1.3 oranında oy almıştı. Karamollaoğlu, 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik eden tek muhalafet lideri.

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Saadet Partisi’nin ‘millet ittifakı’ ortağı CHP listesinden Meclis’e giren iki vekili bulunuyor.

AA’nın aktardığına göre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sonuçları değerlendirenSP lideri, Türkiye’de kucaklaşmaya ihtiyaç duyulduğunu, yeni dönem Meclis çalışmalarında adalet, ahlak, eğitim ve ekonomi konuları üzerinde durulmasını temenni ettiklerini söyledi.

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‘Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı’

Saadet Partisi’nin oylarıyla CHP’nin Meclis’e vekil göndermesini ittifakın gereği olarak değerlendiren Karamollaoğlu, “İttifaktan en fazla payı siz almak istersiniz ancak vatandaşın tercihi başka türlü olursa ona da yapacak bir şey yoktur” dedi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, “Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı” ifadesini kullanan Karamollaoğlu, “Saadet Partisi olarak beklediğimiz neticeyi göremedik ama milletin iradesine de saygılıyız” diye konuştu.

Karamollaoğlu, CHP listelerinden Meclis’e giren Saadet Partililere yönelik bir başka soruya, “Onlarla ilgili de yemin töreninden sonra konuşacağız. Belki başka partilerde aday gösterilmiş olanların içinde bize katılacak olan arkadaşlarımız olabilir” diye yanıt verdi.

‘Hiç tereddüt etmeden çekilirim’

Parti genel başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine de SP lideri şunları söyledi: “Devam etmemi istedikleri takdirde ‘Bu vazifeden imtina ediyorum’ diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim.”

Karamollaoğlu, yerel seçimlerde ittifak konusunun gündemde olacağını düşünmediğini söyledi.