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Karamollaoğlu’ndan Meclis’e: AKP 4 Kasım’a seçim istiyor, Allah rızası için yapmayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’nin 4 Kasım’da yerel seçim yapma planının olduğunu söyleyerek, Meclis’teki partilere ve milletvekillerine seslendi: “Allah rızası için yapmayın.”

AKP’li bazı isimlerce yerel seçimin Mart 2019 yerine daha erken bir tarihte yapılabileceği dile getirilmiş, basında da bu yönde haberler çıkmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimin erkene alınmayacağı işaretini vermişti. AKP’li yönetici Mehmet Geldi, CHP’nin erken seçim teklifini Meclis’e getirmesi halinde bunu değerlendireceklerini söylemişti.

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Son olarak AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin zamanında yapılacağını söylemişti.

KRT’de Çağlar Çilara’nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, AKP’nin ekonomideki tablo daha da ‘ağırlaşmadan’ yerel seçimi atlatmak için 4 Kasım tarihini belirlediğini ve Meclis’te 400 milletvekilinin onayıyla seçimi erkene alma hazırlığı yaptığını savundu.

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SP lideri şöyle devam etti: “Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis’te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu AK Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. ‘Vatandaşa ben hesap veremem’ diyor. Gecikirse zorlanırım diyor.”

Karamollaoğlu ayrıca Erdoğan’a seslenerek, bütün partilerin liderlerinin görüşlerini almasını istedi: “Sayın Cumhurbaşkanı Meclis’i de diğer siyasi partileri de dikkate alarak bir istişare toplantısı yapmalı. Kendisi ‘Türkiye tehdit altında’ diyor, Türkiye tehdit altındaysa hepimiz tehdit altındayız demektir. Çağırın, herkesin fikrini ve düşüncesini alın ve ona göre politika belirleyin, kim bundan zarar görür.”

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